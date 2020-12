Ehemaliger US-Botschafter erwartet "Dusche der Freundschaft"

Kornblum schließt Veränderung des Verhältnisses zwischen den USA und Österreich aus

"Es wird eine wahre Dusche der Freundschaft und des Respekts geben, keine Frage." Das sagte am Mittwoch der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, gegenüber der ausländischen Presse in Berlin über seine Erwartungen an die künftige amerikanische Regierung unter Joe Biden. Dieser sei "ein geborener Atlantiker", sagte Kornblum, der Biden aus seiner Diplomatenzeit persönlich kennt.

Den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump bezeichnete er als "nationale Katastrophe". Dass jene EU-Staaten, die enge Beziehungen mit Trump gepflegt haben, nun Nachteile zu erwarten hätten, erwarte er nicht. Auf die Frage der APA nach Österreich, dessen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Trump in den USA besucht und dessen Nahostpolitik unterstützt hatte, sagte Kornblum: "Es wird keine Folgen für Trump-Freunde in Europa geben, für Österreich schon gar nicht." Selbst Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe "für Trump eine Riesenmilitärparade" gegeben.

"Diese Art von Populismus wird es weiter in Europa geben, das wird aber für Biden keine Rolle spielen", sagte Kornblum, der von 1997 bis 2001 US-Botschafter in Deutschland war. Er war zum Presse-Gespräch aus seinem Haus in Nashville/Tennessee zugeschaltet, in das er wegen der Corona-Krise gezogen ist. Sonst lebt Kornblum in Berlin.

Die Vereinigten Staaten würden versuchen, sich aus inneren Debatten Europas heraushalten. "Das sind alles nicht nur anständige Menschen, sondern Menschen, die ein hohes Wissen über Europa haben", sagte der Diplomat über die künftige Administration im Weißen Haus. Die transatlantische Dynamik sei aber eine andere geworden, was damit zu tun habe, dass Europa in der Digitalisierung nicht so weit sei wie die USA oder China und zerrieben werde "zwischen zwei technologischen Giganten, das ist kein gutes Gefühl".

Russland habe "seinen Weg verloren, ist ein kleptomanischer Staat geworden", sagte der Ex-Diplomat. Es sei "weit, weit davon entfernt eine freie Gesellschaft zu werden". Kornblum erwartet, dass der künftige Präsident Biden eine Strategie habe und die Beziehungen zu Russland ruhig angehe "und nicht so dilettantisch wie Trump". Dabei werde auch eine Rolle spielen, ob sich Russland mittels Cyber-Technologie in die inneren Angelegenheiten der USA einmischen werde.

Die Pipeline Nordstream zwischen Russland und Deutschland hält Kornblum für kein amerikanisches Problem: "Nordstream ist für die meisten Europäer ein Gräuel, sie halten es für Verrat." Das Projekt sei eine Fehlkalkulation erst der Industrie und dann der Politik in Deutschland gewesen, "mehr ist es aber nicht. Der Schaden für Deutschland ist enorm."

Der bisherige Präsident Donald Trump hätte Europa als Zielscheibe gewählt, "aus tiefenpsychologischen Gründen, wie ich vermute. Biden ist Europapolitiker. Es wird sich sofort viel ändern, er wird konzedieren und zuhören." Künftig werde man Probleme nicht als USA oder Europa angehen, sondern gemeinsam.

Die Situation in seiner Heimat bezeichnete Kornblum als eine "eher gesellschaftliche, nicht politische Konfrontation". Die innerstaatlichen Verwerfungen hätten in den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts begonnen, als das wirtschaftliche Fundament der USA zu abzubröckeln begonnen habe. "Was nicht normal ist, ist die Verbissenheit der Opposition, und die wird durch Trump angeheizt, existierte aber schon vor Trump", sagte Kornblum. Trump habe die Stimmung nicht erfunden, sondern davon profitiert. "Er hat eine sehr angeknackste Psychologie, er kann nicht verlieren."