Ehepaar aus brennendem Haus im Bezirk Gmünd gerettet

Zwei Brände in der Nacht forderten jeweils 120 Einsatzkräfte

Im Bezirk Gmünd sind in der Nacht auf Sonntag zwei Brände ausgebrochen. In Waldenstein brannte laut Feuerwehr das Einfamilienhaus eines betagten Ehepaars. Die Frau befand sich beim Eintreffen der 120 Einsatzkräfte bereits im Freien. Der Mann, der sich wegen der starken Rauchentwicklung aus dem ersten Stock nicht selbst in Sicherheit bringen konnte, wurde gerettet. Die beiden Senioren blieben unverletzt, die Feuerwehr verhinderte die völlige Zerstörung des Gebäudes.

In Bad Großpertholz stand ein Schuppen in Vollbrand. Die meterhohen Flammen griffen nach Angaben der Einsatzkräfte wegen starken Windes auf die Styroporfassade und den Dachstuhl des angrenzende Wohnhauses über. 120 Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Bewohner blieben unverletzt, der Sachschaden sei jedoch beträchtlich, hieß es aus dem Landesfeuerwehrkommando.