Kollision zwischen Linksabbieger und entgegenkommendem Pkw

Ein 75-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Gmünd und seine 53-jährige Frau auf dem Beifahrersitz sind am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Waidhofen an der Thaya verletzt worden. Der Wagen des Ehepaars kollidierte auf der LB 5 mit dem Auto eines 43-Jährigen, der gerade nach links abbiegen wollte. Die 53-jährige Frau wurde mit schweren, der 75-Jährige mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.