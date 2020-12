EIB-Präsident Hoyer: Brexit ist größte Dummheit seit Menschengedenken

Präsident der Europäischen Investitionsbank über Klima und Corona, Brexit und Entwicklungshilfe - "Die EU verkauft sich unter ihrem Wert"

"Die Europäische Union verkauft sich total unter ihrem Wert", findet Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), im Gespräch mit der APA in Berlin. Das zeige sich etwa bei der Entwicklungshilfe. "Wir sind bei weitem der größte Geber von Mitteln in diesem Bereich", so Hoyer. "Aber wo ist Europa sichtbar?" Kritisch sieht er auch das Ausscheiden Großbritanniens. "Der Brexit ist die größte Dummheit seit Menschengedenken. Das tut weh. Er schwächt ganz Europa."

Vor allem Großbritannien selbst werde es wehtun. Nach dem Rückzug der Briten aus der EIB müsse deren Anteil an der Bank zwar zurückgezahlt werden, denn die EIB gehört allen Mitgliedsländern. Da aber alle Länder nur zehn Prozent ihres jeweiligen Kapitalanteils real eingezahlt haben und der Rest nur aus einer Haftungsverpflichtung besteht, muss die EIB auch nur diese zehn Prozent zurückzahlen, und das verteilt auf mehrere Jahre. Damit die EIB nicht an Solidität verliert, haben den britischen Anteil alle anderen Mitgliedsstaaten anteilsmäßig übernommen.

Die EIB ist derzeit doppelt so groß wie die Weltbank und einer der wichtigsten Geldgeber für den Klimaschutz und die Entwicklungshilfe. Sie ist einer der weltweit größten multilateralen Geldgeber für grüne Finanzierungen. Jenseits dieser Ambitionen sieht sich die in Luxemburg ansässige Bank auch von der Corona-Pandemie herausgefordert.

"Unsere Strategie ist nicht auf Klimaromantik aufgebaut, sondern auf solidem Banking. Wir sind in der Lage, auf dem Gebiet Cleantech Weltmarktführer zu sein. Noch ist Europa bei Sauberen Technologien vorne, aber die Chinesen sind verdammt schnell und die Amerikaner auch nicht doof. Europa darf keinen Monat in seiner Führungsrolle verlieren."

Die EIB werde sich ambitioniert dafür engagieren, dass die EU in der technologischen Entwicklung ganz vorne dran bleibe. "Natürlich müssen wir den Ländern, denen der Ausstieg aus Kohle und Gas besonders schwer fällt, bei der Transformation helfen. Für die sind Übergangshilfen ganz wichtig." Die EIB habe über Jahrzehnte hinweg auch in Kohlekraftwerke und Gasleitungen investiert, also in fossile Energien, deren Ende nahe. "Wir werden aufhören, irgendetwas zu finanzieren, was mit fossilen Energien zusammenhängt. Das ist natürlich leichter gesagt als getan."

Mit den Folgen von Corona müsse man wohl noch einige Jahre leben, schätzt Hoyer. Die EU habe zusätzlich zu allen nationalen Maßnahmen mit dem EU-Hilfspaket eine europäische Dimension eingezogen, ganz im Sinne von Christine Lagarde, der Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB): "Fat, fast and flexible." Denn es sei nicht im europäischen Interesse, wenn gesunde Unternehmen scheiterten oder leichte Beute für Aufkäufe internationaler Investoren werden würden.

"Aber wenn das Virus erst mal in den Slums von Mombasa oder in der Subsahara angekommen ist, wird es richtig brisant. In der sogenannten Dritten Welt werden 100 Millionen Menschen mehr in der Kategorie 'extreme Armut' landen als bisher." Das führe zu sozialer Instabilität und zu weiteren großen Sicherheitsproblemen und militärischen Konflikten. "Wenn sich die Länder des Nordens die Impfstoffe selber reservieren und dort nichts tun, darf man sich nicht wundern, wenn es mit neuen Migrationsströmen erst richtig losgeht", warnt der EIB-Chef. Ein Argument mehr für Hoyers Plädoyer zur Gründung einer Europäischen Entwicklungsbank unter dem Dach der EIB, in der alle europäischen entwicklungspolitischen Aktivitäten gebündelt werden sollten.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union, kurz "die EU-Bank". Sie gehört nicht der Europäischen Union, sondern steht im Eigentum der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. Das Eigenkapital beträgt 250 Milliarden Euro. Die EIB ist doppelt so groß wie die Weltbank, leistet die Arbeit aber mit wesentlich weniger Mitarbeitern. Seit der Gründung 1958 wurden knapp 25.000 Projekte in 162 Ländern finanziert, wobei mehr als 1,5 Billionen Euro investiert wurden.

Präsident der EIB ist seit 2012 der FDP-Politiker Werner Hoyer. Die Bank hat ihren Sitz in Luxemburg.