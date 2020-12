Ein Alko- und zwei Drogenlenker in OÖ aus dem Verkehr gezogen

Betrunkener Fahrer überschlug sich mit Wagen - Freundin flog aus Pkw

Ein 41-Jähriger - mit 0,96 Promille intus - hat sich mit seinem Pkw am späten Montagabend in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) überschlagen. Er war mit seiner 43-jährigen Freundin auf der Adlwanger Landesstraße unterwegs, kam rechts von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich und blieb in einem Feld auf dem Dach liegen. Die Frau wurde dabei aus dem Wagen geschleudert. Beide wurden ins Spital gebracht, ihm wurde der Führerschein entzogen, berichtete die oö. Polizei am Dienstag.

In der Nacht auf Dienstag zog die Polizei zwei Drogenlenker in Pasching (Bezirk Linz-Land) und in Linz aus dem Verkehr. Ein 25-Jähriger raste gegen 0.30 Uhr mit 82 km/h durch eine 60er-Zone auf der Kremstalstraße (B139) in Richtung Pasching. Er besaß keinen Führerschein und ein Drogenschnelltest verlief positiv. In seinem Auto fanden die Beamten eine Dose mit unbekanntem weißem Pulver und eine Zigarettenschachtel mit einer gelben Paste sowie ein Luftdruckgewehr, das der Mann trotz eines vorläufig aufrechten Waffenverbots mitführte. Er wird angezeigt.

Eine halbe Stunde später hielten Beamten einen 32-jährigen Linzer am Europaplatz an. Er konnte keinen Führerschein vorzeigen, weil er keinen besitzt und wies deutliche Symptome einer Beeinträchtigung durch Drogen auf. Im Auto fand die Exekutive ein Klemmsäckchen mit einer geringen Menge an Kokain. Bei einer Überprüfung entdeckten die Polizisten, dass gegen den Mann eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz besteht und nahmen ihn fest.