Ein Drittel mehr Drogenlenker 2020 in Oberösterreich

Anstieg von 33,3 Prozent im Vergleich zu 2019 obwohl weniger Verkehrsaufkommen - Infrastruktur-Landesrat Steinkellner (FPÖ): "Ernst zunehmendes Sicherheitsproblem"

Rund ein Drittel mehr Drogenlenker sind im Jahr 2020 in Oberösterreich aus dem Verkehr gezogen worden als im Vorjahr. Ein Anstieg, obwohl es aufgrund der Corona-Pandemie zu mehreren Lockdown-Phasen gekommen war und damit weniger Verkehrsaufkommen verzeichnet wurde, wie Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) am Samstag in einer Presseaussendung mitteilte.

"Das Fahren unter Drogeneinfluss ist ein ernst zunehmendes Sicherheitsproblem auf unseren heimischen Straßen", sagte Steinkellner. So wurden in Oberösterreich 1.199 Fahrzeuglenker aufgrund von Suchtgift am Steuer angezeigt. Im Jahr 2019 waren es 899 Autofahrer, die sich im Drogenrausch hinter das Steuer setzten. Hoch zudem sei auch die Dunkelziffer. Ein Grund für den Anstieg der erwischten Drogensünder wäre auch zusätzliches technisches Equipment und Schulungsmaßnahmen, welche die Polizei in den vergangenen Jahren erhalte habe.