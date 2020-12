Ein ganz anderes Weihnachtsmärchen: Ali Smiths Roman "Winter"

Schottische Autorin lässt vier Menschen in Cornwall ungewöhnliche Weihnachtstage verbringen - Jahreszeitenzyklus wird auf Deutsch im März fortgesetzt (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

"Winter - die kürzesten Tage, die längsten Nächte. Eine Jahreszeit, die uns das Überleben lehrt. Vier Leute, Fremde und Familie, verbringen Weihnachten in einem riesigen Haus in Cornwall, und doch stellt sich die Frage, ob jeder genug Platz findet." So bewirbt der Luchterhand Verlag "Winter" von Ali Smith. Das lässt behagliche Atmosphäre erwarten, herrschaftliches Ambiente, konfliktreiche, doch anregende Gespräche vor dem Kamin. Doch es ist ein überraschend kalter "Winter".

Als Arthur bei seiner Mutter Sophia in Cornwall eintrifft, ist das Haus ungemütlich, halb verfallen und zugemüllt, die Vorratskammern sind leer. Die Mutter ist mürrisch und abweisend, scheint geistig verwirrt. Die Frau an Arts Seite, die nicht seine Freundin Charlotte ist, sondern ein mehrfach gepierctes Mädchen, das er an einer Bushaltestelle angesprochen hat und für 1000 Pfund bereit war, drei Tage lang seine Freundin zu spielen, rät Art dringend, seine Tante Iris um Hilfe zu bitten. Doch die beiden ungleichen Schwestern sind verfeindet und reden eigentlich seit Jahrzehnten kein Wort mehr miteinander. Dennoch kommt Wärme ins Haus, als Iris mitten in der Nacht eintrifft - mit einem Berg Essen im Kofferraum.

Begonnen hatte der Roman mehr wie ein Gruselfilm, mit einer langen Liste, wer oder was alles tot ist (auch "die Liebe war tot"), und mit einem grünen, körperlosen Kopf, der rund um Sophia herumschwebt und sie hochgradig irritiert. Eine Augenuntersuchung ergibt jedoch: keine Netzhautstörung oder so, alles gesund. Das Gespenst ist also echt. Oder eingebildet. Im Laufe des Buches wird auch Art Dinge sehen, die andere nicht wahrnehmen können, ein über dem Esstisch schwebendes Stück Land etwa, von dem Erde herabrieselt, und das die Runde glatt erschlagen würde, wenn die Schwerkraft zu wirken begänne. Und doch bringt die im schottischen Inverness geborene und heute in Cambridge lebende Autorin die Dinge so weit ins Rollen, dass sich in den Gesprächen zwischen den vier sehr unterschiedlichen Menschen so etwas wie Herzenswärme entwickelt. Und vollbringt damit ein ganz besonderes Weihnachtswunder.

Sophia war eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die damit wohlhabend wurde, billigen Deko-Plunder als alt zu verkaufen und damit die Nostalgie-Welle bediente. Ihre Schwester Iris war und ist politische Aktivistin, u.a. für die Umwelt, gegen Atomwaffen. Ihre persönliche Geschichte ist eng mit dem Kampf gegen den NATO-Doppelbeschluss verbunden, mit den Peace Camps in Greenham Common, mit denen in den 1980ern die Stationierung amerikanischer Cruise Missiles verhindert werden sollte. Arthur arbeitet als Internet-Copyright-Prüfer für einen großen Medienkonzern, sein Herz hängt an dem von ihm mitbetriebenen verschrobenen Blog "Art in Nature".

Lux schließlich, das von ihm aufgegabelte geheimnisvolle Mädchen mit Migrationshintergrund, ist offenbar nicht nur unterprivilegiert, sondern auch unterstandslos. Sie schafft es auf sanfte und dennoch konsequente Art, dass die Menschen, die mit ihr zu tun haben, sich öffnen. Immer deutlicher wird, dass sie die moderne Verkörperung eines Weihnachtsengels ist. Und immer lauter hallen die Echos von Charles Dickens' "A Christmas Carol" durch diesen "Winter".

Smiths Jahreszeiten-Zyklus, der auf Deutsch mit "Winter" bei Band zwei hält, ist in Großbritannien bereits zur Gänze erschienen. Alle beschreiben die Risse, Verwerfungen und Verheerungen der britischen Natur und Gesellschaft in einer sehr spezifischen Weise, alle sind jeweils mit einem Shakespeare-Werk verbunden (in "Winter" ist es das wenig bekannte Stück " Cymbeline").

"Autumn" wurde im Oktober 2016 als erster Brexit-Roman gefeiert und kam auf die Booker-Preis-Shortlist, "Winter" erschien im November 2017 und führt die Erschütterungen des Brexit-Referendums weiter, "Spring" legte im März 2019 einen stärkeren Fokus auf die Themen Immigration und Natur. Mit "Summer" kam Ali Smith in diesem August in der Gegenwart an, inklusive Corona-Pandemie, und ließ Charaktere der früheren Romane - darunter auch Art und Lux - wieder auftauchen. Vorerst ist einmal die deutsche Übersetzung von "Frühling" für 29. März angekündigt. Man darf sich darauf freuen.

(S E R V I C E - "Winter" von Ali Smith, Aus dem Englischen von Silvia Morawetz, Luchterhand Verlag, 320 Seiten, 22,70 Euro)