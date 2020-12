Ein Jahr Corona in Zitaten - "Absolut kein Grund zur Aufregung" 1

Von "Keiner Sorge" über "Halten Sie durch" bis zur "Wiederauferstehung" nach Lockdown Nr. 1 und zum "Licht am Ende des Tunnels"

"Derzeit ist absolut kein Grund zur Aufregung, aber es braucht größte Aufmerksamkeit und internationale Abstimmung" - 22. Jänner 2020 - Noch ist Europa Corona-frei, Gesundheitsminister Rudolf Anschober sieht Österreich "gut vorbereitet".

"Derzeit gibt es keinen Grund zur Sorge in Österreich." - 26. Jänner - Innenminister Karl Nehammer beruft nach dem ersten Verdachtsfall in Österreich dennoch einen Einsatzstab zum Coronavirus ein.

"Auch um Österreich wird Corona keinen Bogen machen." - 26. Februar - Bundeskanzler Sebastian Kurz unmittelbar vor dem Bekanntwerden der ersten beiden Fälle in Österreich.

"Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren." - 13. März - Kurz kündigt den 1. Lockdown an...

"Das bedeutet, bleiben Sie zu Hause." - ...und verkündet drei Tage später auch die "Ausgangsbeschränkungen", die vorerst eine Woche dauern sollen.

"Halten Sie durch" - 20. März - wieder Kurz, denn die Ausgangsbeschränkungen werden zum ersten Mal verlängert - und schlussendlich bis zum 30. April.

"Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist." - 30. März - Kurz warnt vor "Verharmlosern", die Regierung weitet die Maßnahmen aus und macht die Maske im Supermarkt und Drogerien zur Pflicht.

"Es wird eine Woche sein, die ausschlaggebend dafür ist, ob die Wiederauferstehung nach Ostern, die wir uns alle wünschen, auch so stattfinden kann." - 6. April - Kurz kündigt den Stufenplan zur Öffnung nach Ostern an, dafür kommt aber die Maskenpflicht in allen Geschäften und den öffentlichen Verkehrsmitteln.

"Wir sind sozusagen die Flex, die Trennscheibe für die Gesundheitsbehörden, um die Infektionskette rasch zu durchbrechen." - 16. April - Nehammer bietet den Ländern Polizisten für die Rückverfolgung der Infektionskette an.

"Ein Grippevirus, das für über 80 Prozent der Bevölkerung nicht gefährlich ist" - 13. Mai - FPÖ-Chef Norbert Hofer fordert ein sofortiges Hochfahren des Landes.

"Ich bin sehr optimistisch, dass es in Österreich zu keiner zweiten Welle kommen wird." - 6. Juni - Anschober hofft auf eine flache Kurve.

"Nachdem wir die gesundheitlichen Folgen der Krise überstanden haben, müssen wir jetzt angesichts der Weltwirtschaftskrise die Konjunktur in Österreich wieder ankurbeln (...)" - 13. Juni - Alles im Griff, meint auch Kurz.

"Vorsicht ist die Mutter der Porzellan-Kiste." - 1. Juli - Außenminister Alexander Schallenberg verkündet Reisewarnungen für Länder des Westbalkans.

"Das Virus kommt mit dem Auto nach Österreich." - 16. August - Die Urlauber kehren zurück, Kurz sieht dunkle Wolken am Corona-Horizont aufziehen...

"Es gibt schön langsam Licht am Ende des Tunnels" - 28. August - ...hofft aber auf einen Impfstoff und rechnet mit "gewohnter Normalität" im Sommer 2021.