Ein Jahr Corona - Spitzen der internationalen Politik angesteckt

Schallenberg symptomlos nach EU-Außenministertreffen, belgische Kollegin landete auf Intensivstation - Auch Verharmloser Trump, Bolsonaro und Lukaschenko erkrankten - Zwei Todesfälle

Auch zahlreiche Spitzenpolitiker haben sich in den vergangenen zwölf Monaten mit dem Coronavirus infiziert. Viele kamen glimpflich davon, manche mussten ins Spital, zwei prominente Politiker starben. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Fälle:

Aus Österreich trug Außenminister Alexander SCHALLENBERG (ÖVP) eine Infektion davon, nachdem er im Oktober an einem EU-Ratstreffen in Luxemburg teilgenommen hatte. Seine belgische Kollegin Sophie WILMÈS, die ebenfalls an dem Treffen teilgenommen hatte, wurde positiv getestet. Wilmès gab bekannt, dass sie sich möglicherweise im Familienkreis angesteckt hatte. Bei dem Außenministerrat war im Verhandlungssaal pro Außenminister der 27 EU-Staaten nur eine weitere Person anwesend. In anderen Räumen am Tagungsort kamen aber mehr Menschen in Kontakt, auch wenn alle stets einen Mund-Nasen-Schutz getragen hätten, hieß es damals. Während Covid bei Schallenberg (51) einen symptomlosen Verlauf nahm, musste Wilmès (46) in Intensivbehandlung. Erst gegen Ende November nahm sie ihre Arbeit wieder auf.

Auf EU-Ebene behinderte im März die Corona-Infektion von Brexit-Chefunterhändler Michel BARNIER die Gespräche mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen. Auch der britische Verhandlungsführer David FROST war zu dieser Zeit corona-positiv. Die Gespräche zogen sich danach freilich noch monatelang hin, ehe es zu Jahresende einen Deal gab.

US-Präsident Donald TRUMP ereilte die Infektion im Oktober mitten im Wahlkampf. Die USA sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land weltweit. Trump meinte, das Virus werde einfach verschwinden und setzte einmal mehr Falschinformationen als Mittel seiner Politik ein: Das Virus sei durch das Spritzen von Desinfektionsmitteln zu bekämpfen, erklärte er öffentlich. Trump erkrankte, nachdem zuvor seine Beraterin Hope Hicks positiv getestet worden war. First Lady Melanie hatte die Krankheit ebenso betroffen wie die Präsidentensöhne Donald Jr. und Barron. Nach Berichten waren insgesamt 34 Personen im Weißen Haus betroffen.

Der 74-jährige US-Präsident zählte aufgrund seines Alters zu den Risikogruppen. Er wurde schließlich per Helikopter ins Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington gebracht und dort ein paar Tage behandelt. Zwischendurch ließ er sich zum Entsetzen vieler im Auto an Anhängern vor der Klinik vorbeifahren und bejubeln. Ein Grund für seine Abwahl im November war Trumps schlechtes Management in der Coronakrise. Im polarisierten Wahlkampf war das Tragen oder Verweigern einer Maske in den USA zum öffentlich Zeichen der politische Zugehörigkeit zu Trumps Republikanern bzw. zu den Demokraten und deren wissenschaftsbasierter Herangehensweise an die Pandemie geworden.

Ein weiterer Staatschef, der die Ansteckungsgefahr heruntergespielt hatte, und dann selbst erkrankte, war Jair BOLSONARO (65) in Brasilien. Der Rechtspopulist hielt sich nicht an Schutzmaßnahmen und schüttelte weiterhin auf Massenveranstaltungen die Hände seiner Anhänger. Im Juli erkrankten er und seine Ehefrau Michelle.

Ähnlich wie Trump erging es in Weißrussland (Belarus) dem Langzeit-Autokraten Alexander LUKASCHENKO (66). Auch er tat die Pandemie als "Psychose" ab und empfahl der Bevölkerung Wodka oder Saunagänge gegen das Virus. Anstrengungen zum Schutz der Bevölkerung unternahm er kaum. Aber auch er steckte sich während des Wahlkampfs Ende Juli an, hatte nach eigenen Angaben aber keine Symptome. Seit seiner umstrittenen Wiederwahl gehen regelmäßig die Massen gegen Lukaschenkos Herrschaft auf die Straßen.

Beim im Jänner im Wahlkampf stehenden portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa handelte es sich dagegen um falschen Alarm. Nach einem positiven Test fielen zwei weitere negativ aus. Er hatte sich doch nicht angesteckt und wurde wiedergewählt. In der Dominikanischen Republik schaffte Luis ABINADER trotz kurz vor der Wahl festgestellter Corona-Infektion den Sprung ins Präsidentenamt.

Ein europäischer Staatsmann, den Corona früh und heftig traf, war Ende März der britische Premierminister Boris JOHNSON. Die britische Regierung hatte damals noch gezögert, harte Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus einzuführen. Johnson musste eine Woche ins Spital, drei Tage verbrachte er auf der Intensivstation, wo er rund um die Uhr beaufsichtigt wurde; er wurde auch mit Sauerstoff versorgt. Bis Ende April musste Außenminister Dominic Raab den Regierungschef vertreten. Zuvor hatte sich schon Thronfolger Prinz CHARLES (72) mit dem Erreger SARS-CoV-2 infiziert - mit milden Symptomen, Husten und Fieber.

Top-Politiker, die ebenfalls ins Spital mussten, waren der honduranische Präsident Juan ORLANDO HERNÁNDEZ und der algerische Präsident Abdelmadjid TEBBOUNE. Orlando Hernández lag Mitte Juni bis Anfang Juli zwei Wochen mit einer Lungenentzündung in einem Militärkrankenhaus. Tebboune wurde Anfang November zur Spitalsbehandlung nach Deutschland geflogen. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt 47 Tage danach wirkte er noch deutlich von der Krankheit gezeichnet. Der 75-Jährige kehrte erst im Februar nach Algerien zurück.

Weitere Staatsoberhäupter, für die Corona zum Schicksal wurde, waren: Der französische Präsident Emmanuel MACRON und seine Ehefrau Brigitte (Dezember), der polnische Präsident Andrzej DUDA (Oktober), Fürst ALBERT II. von Monaco (März), der Präsident von Guatemala, der gelernte Arzt Alejandro GIAMMATTEI (September), die bolivianische Interims-Präsidentin Jeanine ÁNEZ (Juli). Die erzkonservative Áñez war an die Macht gekommen, nachdem der linke Staatschef Evo Morales nach der Präsidentenwahl im Oktober 2019 unter dem Vorwurf des Wahlbetrugs auf Druck des Militärs zurücktreten musste und das Land verließ. Im Oktober wurde der linksgerichtete Politiker Luis Arce zum regulären Präsidenten gewählt, nicht Áñez, die sich ebenfalls zur Wahl gestellt hatte.

Weitere betroffene Regierungschefs: Bojko BORRISOW - Bulgarien (Oktober), Andrej PLENKOVIC - Kroatien (November), Avdullah HOTI - Kosovo (August), der inzwischen nicht mehr im Amt befindliche Ion CHICU - Moldau (Dezember), Nikol PASCHINIAN - Armenien (Juni).

Unter den Ex-Politikern traf es den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio BERLUSCONI. Auch zwei seiner Töchter und seine 30-jährige Freundin wurden nach einem Urlaub auf Sardinien positiv getestet (September). Die Lungenentzündung Berlusconis wurde in einer Mailänder Klinik behandelt. Der Patient sprach von einer "höllischen Krankheit". Er verbrachte seinen 84. Geburtstag in Quarantäne. In Kasachstan traf es im Juni Ex-Präsident Nursultan NASARBAJEW (80), der im Hintergrund nach wie vor die Fäden in der Diktatur ziehen soll.

Ein Ex-Präsident überlebte Corona nicht: Der französische Ex-Präsident Valery GISCARD D'ESTAING starb am 2. Dezember mit 94 Jahren. Er hatte von 1974 bis 1981 amtiert. 2002/03 war er zudem Präsident des Europäischen Verfassungskonvents. Für Ambrose DLAMINI, den Premierminister der kleinen an Südafrika und Mosambik grenzenden absoluten Monarchie Eswatini (vormals Swaziland), endete eine Covid-19-Infektion im Dezember tödlich.

Prominentester Gesundheitsminister unter den Infizierten war der deutsche Ressortchef Jens SPAHN im Oktober. Über Erkrankungen unter bedeutenden Politikern in der Ein-Parteien-Diktatur China, wo die weltweite Gesundheitskrise ihren Ausgang nahm, ist nichts bekannt.

(QUELLEN: Reuters, Al-Jazeera, Politico, Deutsche Welle)