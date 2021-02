Ein Jahr Corona - Tirol nach ersten Fällen erneut im Fokus

Österreichweit erste Fälle vor einem Jahr im Innsbrucker Hotel Europa entdeckt - Südafrikanische Virusmutation rückt Tirol nach Ischgl wieder ins europäische Rampenlicht

Geschlossene Grenzen, Ausgangsbeschränkungen und das erste Auftreten des Coronavirus in seinen verschiedenen Varianten: In Tirol herrschen ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie recht ähnliche Rahmenbedingungen wie schon vor einem Jahr. Am Faschingsdienstag 2020, dem 25. Februar, war die Aufregung ob der österreichweit ersten Fälle im Innsbrucker Hotel Europa groß - die Ausbreitung der südafrikanischen Variante rückt das Bundesland aktuell erneut ins europäische Rampenlicht.

Eine Pressekonferenz von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) im Innsbrucker Landhaus markierte damals den Anfang eines turbulenten Tages. Platter berichtete zur Mittagszeit, dass in Tirol "wahrscheinlich" die ersten Corona-Fälle entdeckt wurden. Damit wurde die Stunde der Wissenschafter eingeläutet, die im vergangenen Jahr eine gewichtige Rolle und viel Medienpräsenz einnahmen. Eine eilig einberufene Pressekonferenz mit dem renommierten Infektiologen Günter Weiss an der Universitätsklinik brachte mehr Licht ins Dunkel: Zwei Italiener mit nur leichtem Krankheitsverlauf dürften sich mit dem Virus in Bergamo angesteckt haben. Eine davon arbeitete als Rezeptionistin im Grand Hotel Europa am Bahnhof.

Das Hotel wurde abgeriegelt, erstmals wurde eine Kontaktnachverfolgung betrieben und über Betroffene eine Quarantäne verhängt. Mittlerweile ist das Hotel tatsächlich geschlossen und verkauft, die Betreibergesellschaft meldete im Herbst Insolvenz an. Obwohl in weiterer Folge in ganz Österreich Corona-Fälle bekannt wurden, rückte Tirol aufgrund eines Ausbruchs im Skiort Ischgl ab dem 5. März erneut in den Fokus, Tirols Krisenmanagement wurde heftig kritisiert. Eine eigens eingerichtete Untersuchungskommission unter der Leitung von Ex-OGH-Vizepräsident Ronald Rohrer untersuchte die Vorgänge rund um Ischgl und kam zu dem Schluss, dass sehr wohl Fehleinschätzungen passierten, attestierte den Tiroler Behörden aber kein "Versagen".

Ab Anfang März wurden die Maßnahmen in Tirol nahezu täglich strenger: Von Grenzkontrollen zu Italien am Brenner über das Ende der Wintersaison Mitte März bis zum Höhepunkt - der "Selbstisolation" Tirols, verkündet von Platter am 18. März. Von da an war das Verlassen des Wohnsitzes für über zwei Wochen nur unter bestimmten, eng gefassten Ausnahmen erlaubt. Selbst ein Spaziergang oder Einkauf über Gemeindegrenzen hinweg war untersagt - dies wurde auch von der Polizei streng kontrolliert. Das Paznauntal, in dem Ischgl liegt, war gar für sechs Wochen von der Außenwelt abgeschnitten. Der Verfassungsgerichtshof beurteilte diese "Vollquarantäne" bzw. die ausgerufene "Selbstisolation" in der damaligen Form im Nachhinein als rechtswidrig. Prinzipiell sind solche Maßnahmen jedoch auch künftig möglich.

Diskussionen über Isolation und Quarantäne für Gemeinden oder Bezirke gehören keineswegs der Vergangenheit an. Die Ausbreitung der südafrikanischen Variante lässt Europa auch ein Jahr später mit Argusaugen auf Tirol blicken. Die ersten Fälle der britischen Variante in Jochberg im Bezirk Kitzbühel führten zur Entdeckung eines Clusters der "Südafrika-Mutante" im Bezirk Schwaz. Tirol wird innerhalb Österreichs wieder zum Sonderfall, an den Grenzen zu anderen Bundesländern und Nachbarstaaten gelten gesonderte Regeln. Ohne Coronatest gibt es kein Durchkommen in andere Bundesländer, Deutschland erklärte Tirol sogar zum "Virusvariantengebiet" und erteilte allen, bis auf "systemrelevante Pendler", ein Einreiseverbot. Tirol selbst kontrolliert wiederum am Brenner Durchreisende, während der Nacht gelten Ausgangsbeschränkungen. Ein Jahr Corona - es bleibt zu hoffen, dass daraus kein Zweites wird.