Ein Jahr SPÖ-Absolute im Burgenland - Doskozil zieht zufrieden Bilanz

Bewältigung der Coronakrise prägte Regierungsarbeit - Landeshauptmann will im März wieder öffentliche Termine wahrnehmen

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Dienstag zufrieden Bilanz über das erste Jahr der SPÖ-Regierung gezogen. Die Umsetzung des Arbeitsprogramms und die Coronakrise hätten die Zeit nach der konstituierenden Landtagssitzung am 17. Februar 2020 geprägt. "Wir haben eine enorme Kraftanstrengung unternommen, um das Burgenland sicher durch diese Pandemie zu bringen", sagte Doskozil. Am Regierungsprogramm halte er trotz Krise "auf Punkt und Beistrich" fest.

Als wesentliche Projekte des ersten Jahres führte Doskozil die Ausrollung des Mindestlohns von 1.700 Euro netto und das Anstellungsmodell für pflegende Angehörige an. Außerdem sei es gelungen, die wirtschaftlichen Folgen der Pleite der Commerzialbank Mattersburg für die betroffenen Betriebe und Arbeitnehmer abzufedern. Doskozil selbst will nach seiner mittlerweile vierten Operation am Kehlkopf im März wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Seinen Genesungsfortschritt bezeichnete er als "erfreulich und gut".

Die burgenländischen Maßnahmen zur Bewältigung der Coronakrise sieht Doskozil positiv. Mit den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) und den zusätzlich geschaffenen Testmöglichkeiten in den Gemeinden könne man der erhöhten Nachfrage nach Antigen-Schnelltests gerecht werden. Auch die Impfung laufe bisher ohne Probleme. "Wir hätten die Kapazitäten, in rund drei Monaten die gesamte Bevölkerung zu impfen. Der Bund ist jetzt gefordert, rasch genügend Impfstoff zur Verfügung zu stellen", betonte der Landeshauptmann, der auch den Handwerkerbonus und das Bonusticket als wichtige Corona-Maßnahmen hervorhob.

Große Projekte abseits der Coronakrise seien der Neubau des Krankenhauses Oberwart und die Vorbereitungen für ein neues Spital in Gols. Damit solle die Ärzteversorgung abgesichert werden. Doskozil kündigte zudem einen Umsetzungsbericht zu den Maßnahmen des ersten Regierungsjahres an. Der Bericht werde rund um den ersten Jahrestag der Regierungserklärung am 27. Februar 2020 veröffentlicht.

Weniger positiv fiel naturgemäß die Bilanz der ÖVP aus. Die SPÖ-Alleinregierung tue dem Burgenland nicht gut. "Freunderlwirtschaft, Finanzskandale, Abzocke und Stillschweigen, wenn es unangenehm wird, prägen die rote Regierungsbeteiligung unter Landeshauptmann Doskozil", betonte Landesparteiobmann Christian Sagartz in einer Aussendung.