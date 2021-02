Ein Jahr SPÖ-Absolute im Burgenland - Laut Experten nicht ganz locker

Filzmaier: "Hoppala" zu Doskozils Amtsantritt

Ein Jahr ist es her, dass Hans Peter Doskozil mit der SPÖ bei der Landtagswahl im Burgenland die Absolute schaffte und als Landeshauptmann angelobt wurde. Ein durchaus turbulentes Jahr, das nicht ganz so locker wie erwünscht gelaufen ist, finden die Politologen Thomas Hofer und Peter Filzmaier im Gespräch mit der APA.

Der Erfolg bei der Landtagswahl war laut Hofer "sensationell" und wurde davor von kaum jemandem für möglich gehalten, aber: "Es war dann nicht so smooth und locker in dem ersten Jahr, wie es angerichtet war." Doskozil sei ein politischer Vollprofi, der über gute Imagewerte verfüge und dazu geeignet sei "auch über den SPÖ-Kernbereich zu strahlen". Aus dem Burgenland seien dann aber einige für Hofer nicht nachvollziehbare Aktionen gekommen, wie etwa Doskozils im Dezember geäußerte Corona-Impfskepsis: "Das war eigen."

Auch die fortgesetzten Querschüsse gegen Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner führt der Politologe an: "Jetzt weiß jeder, dass er mit Rendi-Wagner nicht vollinhaltlich auf einer Linie ist, aber bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit den Konterpart einzunehmen, das hat innerparteilich nicht gerade zur Stärkung beigetragen." Auf Bundesebene habe Doskozil nicht mehr den Einfluss, den er sich eigentlich erarbeitet hatte. "Seine - unterstellten - Ambitionen haben darunter gelitten, dass die Querschüsse immer wieder zur Unzeit kamen." So sei etwa die Kritik an der Bundesparteispitze zur Zeit des Wien-Wahlkampfes beim Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig nicht gut angekommen. "Strategisches Gespür ging verloren", stellte Hofer fest. In der burgenländischen SPÖ sei er aber das Machtzentrum: "Es gibt niemanden, der nur annähernd seine Rolle ausfüllen könnte."

Für Filzmaier hat sich der "große Unterschied zwischen dem Selbstbild und dem Fremdbild verstärkt". Das Burgenland werde als "bissl anders und eigen" wahrgenommen, und das habe in diesem Jahr noch zugenommen: "Die Schlüsselfrage ist, was davon ist gewollte Strategie?" Doskozil nutze die Bundesbühne, um "mit gezielter Provokation" im Burgenland zu punkten, "egal ob er wo anders Kopfschütteln auslöst, insbesondere bei der eigenen Bundesparteispitze".

Seine Amtszeit habe mit einem "Hoppala" begonnen, erinnert Filzmaier an die Absicht, die Lebensgefährtin im nahen Umfeld zu beschäftigen: "Da muss ihn jeder politische Instinkt verlassen haben." Der Politologe ortet ungeachtet der Qualifikation aufgrund des Naheverhältnisses eine Unvereinbarkeit. "Aber mangels Konkurrenz ist er so unantastbar im Burgenland, dass er sich solche Dinge leisten kann." Ein "kommunikatives Kunststück" hingegen sei der SPÖ im Commerzialbank-Skandal gelungen, denn sie sei aus der "Rolle desjenigen, der sich verteidigen muss, in die Rolle des Angreifers" gegen die Finanzmarktaufsicht und die Nationalbank gekommen.