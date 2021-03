Ein Tag wie ein Countdown: der 4.3.21

H1N1: Tausende Menschen am ersten Tag geimpft In Wien, dem Burgenland, Niederösterreich, der Steiermark, Salzburg sowie Kärnten und Vorarlberg haben sich am ersten Tag knapp 9.000 Menschen gegen Schweinegrippe impfen lassen. In der Bundeshauptstadt erhielten allein 4.600 Personen eine Spritze gegen die neue A(H1N1)-Influenza. Aus Oberösterreich und Tirol lagen noch keine Zahlen vor. Am zweiten Tag (10. November) ist der Andrang weiterhin rege - aber nicht mehr so stark wie am Tag zuvor, hieß es in den Wiener Impfstraßen.