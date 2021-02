Ein Toter bei Grubenunglück in russischem Kohlebergwerk

Schacht stürzte ein

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ein Toter bestätigt ---------------------------------------------------------------------

Bei einem Schachteinsturz im Kohlebergwerk "Jubilejnaja" im Kusbass-Becken in Russland in der sibirischen Oblast Kemerowo ist ein Bergmann ums Leben gekommen. Von den insgesamt 98 Bergleuten, die zum Zeitpunkt des Unglücks am frühen Sonntagmorgen unter Tage waren, seien 92 in Sicherheit gebracht worden, berichtete die Agentur Tass unter Berufung auf die Behörden. Fünf Arbeiter seien im Bergwerk geblieben, um beim Abstützen und Aufräumen zu helfen.

Bei der Aktion in der Mine in der Nähe der Stadt Nowokusnezk seien auch Einheiten des Zivilschutzes zum Einsatz gekommen.