Ein Toter und zwei Verletzte durch Kohlenmonoxid in Wiener Wohnhaus

Ursache für Gasaustritt unklar

Beim Austritt von Kohlenmonoxid (CO) aus einem Durchlauferhitzer in einer Wohnung in Wien-Währing ist Donnerstagmittag der 38-jährige Bewohner ums Leben gekommen. Eine weitere Mieterin aus dem Haus sowie ein Polizist wurden mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Abend in einer Aussendung mit. Die genaue Ursache des Vorfalls war noch unklar, das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernahm die Ermittlungen.

Ein Freund hatte die Polizei verständigt, da er sich um den 38-Jährigen Sorgen machte. Als die Beamten eintrafen, hörten sie ein Rauschen aus der Wohnung und verständigten die Berufsfeuerwehr. Diese stellte laut Polizei im Stiegenhaus eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration fest und evakuierte die Bewohner. Zeitgleich wurde die betroffene Wohnung geöffnet und der 38-Jährige leblos aufgefunden.

Eine 75-jährige Mieterin sowie ein Polizist kamen mit leichten CO-Vergiftungen ins Spital, berichtete Daniel Melcher, Sprecher der Wiener Berufsrettung. "Wir waren mit Teilen des Katastrophenzugs an Ort und Stelle", erläuterte er. In den Spezialfahrzeugen wurden vier weitere Personen betreut, die anschließend in häusliche Pflege entlassen werden konnten.

Das CO dürfte über einen Durchlauferhitzer ausgetreten sein, sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler zur APA. Gleichzeitig sei in dem Haus jedoch auch Erdgas ausgeströmt. "Wir haben die Gaszufuhr geschlossen und das ganze Haus gelüftet", erläuterte Feiler. Die Hintergründe des Gasaustritts waren noch Gegenstand von weiteren Erhebungen.