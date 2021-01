Ein Verletzter bei mehreren Lawinenabgängen in Kärnten

Insgesamt sieben Personen verschüttet

Gleich zwei Lawinen binnen kurzer Zeit sind am Samstag auf der Flattnitz in der Gemeinde Weitensfeld (Bezirk St. Veit/Glan) abgegangen. Dabei wurden vier Tourengeher verschüttet, die aber unverletzt blieben. Am Wöllaner Nock in Afritz (Bezirk Villach-Land) wurden drei Tourengeher von einer Lawine verschüttet, einer musste verletzt ins Krankenhaus geflogen werden, berichtete der ORF Kärnten.

Auf der Flattnitz traten zwei Tourenskigeher ein Schneebrett los, sie wurden aber nur bis zu den Hüften verschüttet und konnten sich selbst befreien. Zwei Stunden später ging knapp unter dem Gipfel des sogenannten Wintertaler erneut eine Lawine ab, die zwei Tourengeher aus Metnitz 200 Meter weit mitriss. Sie wurden zuerst zur Gänze verschüttet, dann aber wieder an die Oberfläche getragen. Sie kamen ebenso mit dem Schrecken davon wie zwei der drei Wintersportler, die am Wöllaner Nock verschüttet wurden. Der dritte wurde verletzt geborgen, bis zum Abend wurde noch der Lawinenkegel nach möglichen Verschütteten abgesucht, die Bergretter wurden aber nicht fündig.