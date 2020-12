Ein Viertel der Bankenaktiva von Klimawandel-Risiko betroffen

Ähnliches Bild im internationalen Vergleich - Relativ wenig Risiko im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen

Die Umstellung auf eine klimaneutrale Wirtschaft birgt für Banken Risiken. Die Nationalbank (OeNB) hat nun erhoben, wie groß diese sind. Ein gutes Viertel der Bankenaktiva (26 Prozent) sind demnach über die klimapolitisch relevanten Sektoren dem Risiko des Klimawandels ausgesetzt. Das entspricht 228 Mrd. Euro.

Die OeNB hat so wie manche andere Notenbanken und Aufsichtsbehörden begonnen auf den Klimawandel bezogene Risiken zu bewerten. Dabei wurden mit einer Methode der Professoren Stefano Battiston (Universität Zürich) und Irene Monasterolo (WU Wien) wirtschaftliche Aktivitäten identifiziert, die von einer Transition möglicherweise negativ betroffen sind. Darunter fallen die sechs Kategorien "fossile Brennstoffe", "Energieversorger", "energieintensive Produktion", "Gebäude", "Verkehr" und "Landwirtschaft".

Die Untersuchung mit Stichtag 2019 ergab, dass österreichische Banken gegenüber Unternehmen in der Kategorie "fossile Brennstoffe" nur mit 8 Mrd. Euro exponiert sind. Noch weniger Aktiva haben die Banken in der Landwirtschaft stecken (3 Mrd. Euro), etwas mehr in Energieversorgern (14 Mrd. Euro), energieintensiven Sektoren wie Chemikalien oder Elektronik sowie dem Transportwesen (je 30 Mrd. Euro). Mehr als die Hälfte des Exposures ergibt sich aus Immobilienkrediten (142 Mrd. Euro). In anderen Ländern, für die vergleichbare Studien vorliegen, ist die Risikoverteilung ähnlich, schreibt die OeNB in einer Aussendung, nur in der Kategorie "fossile Brennstoffe" sind die heimischen Banken im internationalen Vergleich relativ wenig engagiert.

Einige Notenbanken und Bankenaufsichtsbehörden wollen in den kommenden Jahren die Effekte des Klimawandels auf den Banksektor auch in Klima-Stresstests abbilden. In der OeNB haben die ersten Arbeiten dazu begonnen, Ergebnisse werden bis Ende 2021 erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird erstmals 2022 die Widerstandsfähigkeit der Banken im Euroraum gegenüber den Risiken des Klimawandels analysieren.

Notenbankgouverneur Robert Holzmann und Vize-Gouverneur Gottfried Haber verweisen in der Aussendung darauf, dass auch die Kreditinstitute die Risken des Klimawandels und der daraus resultierenden Reaktionen der Wirtschaftspolitik berücksichtigen müssen. "Auch die Notenbanken und Aufseher sind sich der ökonomischen Herausforderungen des Klimawandels bewusst. Sie werden daher auch im Rahmen der Diskussion der geldpolitischen Strategie des Eurosystems mögliche Effekte des Klimawandels auf die Geldpolitik umfassend behandeln", so Holzmann.