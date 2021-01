Einbrecher flüchtete aus Fenster in die Arme der Wiener Polizei

40-Jähriger bereits von Innsbrucker Staatsanwaltschaft gesucht

Ein 40-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in Wien-Penzing in eine ebenerdige Wohnung eingebrochen. Auf der Flucht geriet er direkt in die Arme der von einem Zeugen alarmierten Polizei: "Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Ottakring konnten den Tatverdächtigen wahrnehmen, wie er gerade aus einem zerschlagenen Fenster der Wohnung ins Freie kletterte, und nahmen ihn fest", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Der Mann hatte Schmuck und ein originalverpacktes Mobiltelefon eingesteckt. Zudem bestand bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck.