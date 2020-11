Einbrecher stürzte bei Flucht vor Wiener Polizei von Haus

WEGA und Bereitschaftseinheit reanimierten Schwerverletzten

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein noch nicht identifizierter Mann in der Nacht auf Montag von einem Haus in Wien-Margareten abgestürzt, er wurde schwer verletzt. Der Unbekannte mittleren Alters und ein 29-Jähriger sollen zuvor versucht haben, über ein Dach im Innenhof in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses einzubrechen. Zeugen schlugen Alarm. Einer der Verdächtigen wurde sofort festgenommen, während der andere Mann flüchtete.

"Der zweite Tatverdächtige stürzte beim Fluchtversuch mehrere Meter von einer Hauswand und verletzte sich schwer", berichtete Polizeisprecher Marco Jammer. Der Mann, der von seinem Sturz unter anderem Kopfverletzungen davontrug, habe keine Lebenszeichen mehr aufgewiesen. Polizisten der Sondereinheit WEGA und der Bereitschaftseinheit reanimierten ihn, ehe er von der Berufsrettung Wien übernommen, stabilisiert und in ein Spital gebracht wurde. Seine Identität blieb zunächst ungeklärt.

Offenbar hatten die beiden Männer versucht, in dem Gebäude in der Nähe der U-Bahnstation Kettenbrückengasse in ein Lager einzubrechen, sagte Jammer. Der Unbekannte hatte entsprechendes Werkzeug - einen präparierten Schraubenzieher und Metallbügel - bei sich. Er und der 29-Jährige waren laut Zeugen zuerst auf ein Dach im Hof geklettert. Von dort wollten sie in die innenhofseitig gelegene Wohnung gelangen.