Eine Verletzte nach Wohnhausbrand in Hollabrunn

Flammen rasch gelöscht - 76 Mitglieder von acht Feuerwehren im Einsatz

Beim Brand eines Hauses in der Hollabrunner Katastralgemeinde Breitenwaida ist am Dienstag eine Bewohnerin leicht verletzt worden. Die Frau wurde nach Angaben des Bezirkskommandos ins Krankenhaus gebracht. Die Flammen wurden rasch beseitigt, 76 Mitglieder von acht Feuerwehren standen im Einsatz. Bemerkt worden war der Brand von einem Nachbarn, der in der Folge nicht nur einen Notruf absetzte, sondern auch erste Löschversuche vornahm.