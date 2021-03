Einer spinnt immer: Christian Futschers "Mein Vater, der Vogel"

In Wien lebender Vorarlberger Autor zeichnet in sparsamen Worten das Porträt eines kindischen, sprachverspielten Vaters (Von Angelika Grabher-Hollenstein/APA)

Manche Bücher erzählen eine Geschichte mit dem, was nicht da steht. Eines davon ist Christian Futschers neues Werk "Mein Vater, der Vogel", in dem er aus Schnipseln eine Familiencollage zusammenträgt. Der Vater als zentrale Figur ist ein ewiger, manchmal trauriger Clown und Lebenskünstler; ein schräger Vogel, der eines Tages einen Abflug macht. Vieles bleibt in der Geschichte im Dunkeln, ungesagt, und der Leser darf die Lücken selber füllen.

Dabei muss man sich bei dem 1960 in Feldkirch geborenen Futscher wie immer vorsehen: Vordergründig ist sein Buch eine Ansammlung von Erinnerungsbruchstücken, Sprachspielen, Reimen, Anekdoten und Nonsense-Witzeleien. So betätigt sich der Vater, meist zur Freude seines Sohnes, als Erbsentöter, schickt sich selbst Briefe, macht Furzgeräusche in der U-Bahn, unterhält fremde Kinder mit Fingermonstern, beschießt Leute mit Papierkügelchen und glaubt an die Reinkarnation der Hauskatze als Fliege. Doch unter der Oberfläche lauert etwas Düsteres: Er hat oft kaum Geld - er ist Kellner von Frühling bis Herbst, sonst lange Monate arbeitslos - , fantasiert mit morbidem Humor über Selbstmord und ergibt sich gelegentlich dem Rotwein und dem "Katzenjammer".

Und da ist die Mutter, die im Buch eigentlich nur in ihrer Rolle als einzige Erwachsene der Familie, als "Stoppschild", aufscheint, mit der Aufgabe, den Vater infolge seiner Blödeleien als "Kasperl" oder "Kindskopf" zu bezeichnen. "Das Leben ist kein Honigschlecken", ist einer der vielen Stehsätze des Luftikus, den die Mutter zu "Das Leben mit dir ist kein Honigschlecken" abwandelt. Er scheint seinen Humor als Waffe und Schild, gegen die Welt einzusetzen, wann immer ihm etwas Ernsthaftes zu nahe zu kommen droht, was schließlich aber misslingt. Wie einst Franz Reichelt, der 1912 im wahrsten Sinne des Wortes vom Eiffelturm flog, was vom Vater mit "Komischer Vogel!" kommentiert wird, macht sich auch der Vater eines Tages davon.

Der mehrfach ausgezeichnete Roman-, Kinderbuchautor und Lyriker Futscher, der 1998 beim Bachmann-Preis teilnahm, lebt seit 1986 in Wien, wo er unter anderem als Pächter eines Stadtheurigen tätig war und seit 2010 mit Schülern Schulklassenromane verfasst. Er hat mit seinem neuen Buch in übermütiger, aber sparsamer Sprache ein mosaikhaftes, tragikomisches Porträt geschaffen, das durch seine Leerstellen seine Wirkung erst auf den zweiten Blick entfaltet.

(S E R V I C E - Christian Futscher: "Mein Vater, der Vogel", Czernin Verlag, 112 Seiten, 20 Euro)