Einfuhrpreise in Deutschland sanken im Jänner im Jahresvergleich

Deutsche Einfuhrpreise stiegen 2011 kräftig In Deutschland sind die Preise für importierte Güter im vergangenen Jahr so stark wie seit elf Jahren nicht mehr gestiegen. Im Jahresdurchschnitt seien die Einfuhrpreise um 8,0 Prozent geklettert, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Dies ist der höchste Anstieg seit dem Jahr 2000.