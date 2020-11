Einigung auf Mitte-Rechts-Regierung in Litauen

Gut zwei Wochen nach den Parlamentswahlen in Litauen haben sich die siegreiche konservative Vaterlandsunion und zwei liberale Parteien auf eine Regierungskoalition geeinigt. Die Spitzen der drei politischen Kräfte des baltisches EU- und NATO-Landes unterschrieben am Montag in Vilnius eine Koalitionsvereinbarung. Das Mitte-Rechts-Bündnis kommt im neu gewählten Parlament auf eine knappe Mehrheit von 74 der insgesamt 141 Sitze.

Neue Regierungschefin soll die parteilose Vaterlandsunion-Spitzenkandidatin Ingrida Simonyte werden. Darauf hatten sich die Parteien bereits in der Nacht nach der Wahl am 25. Oktober verständigt, bei der das Regierungsbündnis von Ministerpräsident Saulius Skvernelis eine Niederlage einstecken musste.

"Ich bin den Koalitionspartnern für einen schnellen, effizienten und konstruktiven Prozess dankbar", sagte Vaterlandsunion-Chef Gabrielius Landsbergis der Agentur BNS zufolge. Die drei Parteien wollen nun die Gespräche über das Regierungsprogramm und die Verteilung der Ministerposten aufnehmen.

Staatspräsident Gitanas Nauseda hatte sich bereits bereit gezeigt, die ehemalige Finanzministerin Simonyte dem litauischen Parlament als Kandidatin für die Regierungsspitze vorzuschlagen. Die neugewählte Volksvertretung Seimas wird am 13. November erstmals zusammenkommen.