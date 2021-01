Einigung auf Verfassungsreferendum in Libyen vor Jahresende

Ägypten gibt Ergebnis von Verhandlungen zwischen Konfliktparteien bekannt

In Libyen soll vor dem Jahresende ein Verfassungsreferendum abgehalten werden. Das vereinbarten die libyschen Konfliktparteien bei Verhandlungen in Ägypten, wie die ägyptische Regierung am Mittwoch mitteilte. Für Dezember 2021 wurden demnach Wahlen vereinbart. Das ägyptische Außenministerium begrüßte die Einigung, die bei den Verhandlungen in Hurghada am Roten Meer erzielt worden sei.

Im Februar sollen demnach weitere Gespräche stattfinden, um das Verfassungsreferendum und die Wahlen in Libyen vorzubereiten. Libyen ist seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 von gewaltsamen Konflikten und Machtkämpfen geprägt. Die von der UNO anerkannte Einheitsregierung in Tripolis befindet sich seit Jahren im Krieg mit General Khalifa Haftar, dessen Truppen große Gebiete im Osten und Süden Libyens kontrollieren. Nachdem eine Offensive Haftars zur Eroberung von Tripolis im April 2019 scheiterte, schlossen beide Seiten einen Waffenstillstand ab.