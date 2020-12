Einkaufssamstag - Outlet Parndorf mit Kundenfrequenz zufrieden

General-Manager Schwann: Umsatz deutlich über erster Einkaufswoche nach Lockdown

Im Designer Outlet in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) haben am letzten Einkaufssamstag vor Weihnachten viele Menschen die Gelegenheit genutzt, um noch Geschenke zu besorgen. General-Manager Mario Schwann zeigte sich mit der Kundenfrequenz zufrieden. "Die Umsatzentwicklung liegt deutlich über der ersten Einkaufswoche nach dem Lockdown", betonte er. Auch im Vergleich zum Vorjahr hätten die Kunden mehr ausgegeben.

In Anbetracht der "aktuellen Bedingungen" sei der Einkaufssamstag durchaus erfolgreich verlaufen, sagte Schwann. Besonders gefragt seien Sportartikel und Accessoires wie Taschen und Uhren.