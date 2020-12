Einkaufssamstag - Rege Frequenz in Grazer Innenstadt

Verkauf zog an, Umsatz zufriedenstellend - Gutschein-Absatz ging wegen bevorstehenden neuerlichen Lockdown etwas zurück - BILD

Den letzten Samstag vor Weihnachten haben viele Menschen zum Einkaufen in der Grazer Innenstadt genutzt. Die Herrengasse sowie der Hauptplatz waren stark frequentiert. Zu Mittag waren besonders viele Leute zu beobachten, die teils im Stehen eine Jause zu sich nahmen, denn die Gastronomie hatte ja wegen der Corona-Bestimmungen immer noch geschlossen. Dafür machten Maroni- oder Brezen-Stände sowie Bäckereien mit Straßenverkauf wohl gutes Geschäft.

Bei trüb-feuchter Wetterlage waren vor fast allen Geschäften in der Herrengasse kleine Warteschlagen zu sehen. In den kleinen Boutiquen durfte nur eine begrenzte Zahl an Kunden hinein. So hieß es für einige vor Parfümerien, Bekleidungsgeschäften und Süßwarenhändlern "Bitte warten". Das Verhalten der Kunden wirkte dennoch gelassen. Auch auf der Straße trugen viele Menschen einen Mund-Nasen-Schutz, obwohl dieser in der Grazer Innenstadt nach Überlegungen vor wenigen Tagen nun doch nicht vorgeschrieben wurde.

In den Geschäften selbst wurden durchwegs Masken getragen - so auch beispielsweise im größten Grazer Kaufhaus, bei Kastner & Öhler. Die Frequenz an Kunden hatte nach der Handelsöffnung stets zugenommen. Im Vergleich zum 7. oder 8. Dezember waren am Samstag gefühlt deutlich mehr Kunden zum Shoppen unterwegs.

Das Einkaufszentrum Murpark bei der östlichen Stadteinfahrt verzeichnete "in der vergangenen Woche gute Frequenzen, die über der Vorwoche, jedoch hinter der Vergleichswoche des Vorjahres lagen", hieß es am Samstag. Auf Flanieren werde nun verzichtet, die Kunden würden gezielt kaufen. "Die Warenverfügbarkeit in den Läden ist nach wie vor sehr hoch - gerade an den letzten Tagen vor Weihnachten ein wesentlicher Vorteil gegenüber den Online-Giganten, die eine rechtzeitige Lieferung vor Weihnachten wohl nicht mehr garantieren können", wurde betont.

Das Geschäft im Textilhandel laufe mit wenigen Ausnahmen nach wie vor eher schleppend. Der Renner seien momentan Bücher, Elektroartikel, Spielwaren, Dekoration, Geschenkartikel und Gutscheine. "Viele Händler werden in den nächsten Tagen versuchen, ihre Ware so gut es geht abzuverkaufen. Wir sind auf das Finale vor Weihnachten bestens vorbereitet", unterstrich Center-Managerin Edith Münzer.

Der steirische Handelsspartenobmann Gerhard Wohlmuth bestätigte im APA-Gespräch die Eindrücke: "Die Frequenz am Samstag war sehr hoch." Die Leute würden nun vermehrt kaufen, "wohl auch wegen des bevorstehenden erneuten Lockdowns". Die Umsätze der steirischen Handelstreibenden sei insgesamt zufriedenstellend. Gut verkauft hätten sich am Samstag steiermarkweit Konfektion, Elektro, Schuhe und Sportartikel. Bei letzteren vor allem Langlauf- und Schneeschuh-Equipment, weniger Alpin-Ski. Etwas nachgelassen habe auch der Verkauf von Gutscheinen, da diese nach Weihnachten wegen des Lockdowns nicht so schnell eingelöst werden können.

Wohlmuth meinte zum dritten Lockdown, dass dieser für große Anspannung bei den Händlern sorge: "Da fehlen uns fast drei ganz starke Wochen." Der Umsatz bis zum 6. Jänner zähle für viele noch zum Weihnachtsgeschäft.