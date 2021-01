Einkommen und Konsum der Haushalte in Eurozone und EU gestiegen

Deutliche Erholung im Sommer 2020 - Verfügbare Bruttoeinkommen erhöhten sich besonders in Österreich

Die Lockerung der durch die Coronaviruspandemie eingeführten Beschränkungen in den Sommermonaten hat bei Haushaltseinkommen und -konsum offenbar für Erholung gesorgt. Im Euroraum erhöhte sich das reale Pro-Kopf-Einkommen der privaten Haushalte im dritten Quartal 2020 um 4,3 Prozent an. Das berichtete die EU-Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag. Im Vorquartal hatte es noch einen Rückgang von 2,9 Prozent gegeben.

Der reale Pro-Kopf-Konsum der privaten Haushalte nahm im dritten Quartal 2020 um 12,1 Prozent zu. Im Vorquartal war es noch ein Minus von 10,3 Prozent gewesen.

Der Anstieg des realen Pro-Kopf-Einkommen der privaten Haushalte in der EU-28 belief sich im dritten Quartal 2020 auf 3,8 Prozent - nach einem Rückgang von 2,8 Prozent im Quartal davor. Auch der reale Pro-Kopf-Konsum der privaten Haushalte erholte sich im dritten Quartal 2020 mit einem Plus von 11,4 Prozent, nach einem Minus von 9,9 Prozent im zweiten Quartal 2020.

Ein deutliches Minus verzeichnete der Euroraum und die EU im dritten Quartal 2020 bei der Sparquote. Im dritten Quartal 2020 sank diese im Euroraum um 7,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal. In der EU verringerte sie sich um 7,3 Prozentpunkte.

Die niedrigsten Rückgänge wurden in Schweden (minus 1 Prozentpunkt) und Österreich (minus 1,8 Prozentpunkte) registriert - die höchsten in Polen (minus 11,9 Prozentpunkte), Belgien und Tschechien (beide minus 10,7 Prozentpunkte).

Für alle Mitgliedstaaten war laut Eurostat der Rückgang der Sparquote auf die starke Erholung bei den individuellen Konsumausgaben zurückzuführen. Der Anstieg der individuellen Konsumausgaben der privaten Haushalte war in Spanien (plus 19,9 Prozent) und Frankreich (plus 18,7 Prozent) am stärksten ausgeprägt. Gleichzeitig erhöhte sich das verfügbare Bruttoeinkommen in allen Mitgliedstaaten, insbesondere in Österreich (plus 11,4 Prozent) und Schweden (plus 10,3 Prozent).