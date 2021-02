Einsatz der Nationalgarde am US-Kapitol kostet Hunderte Millionen

USA sagten Ukraine weiteres Hilfspaket zu Die USA bieten der Ukraine im Konflikt mit Russland wirtschaftliche Hilfe an. "Wir wollen ihr Partner und Freund sein", sagte US-Vizepräsident Joe Biden am Dienstag im Kiewer Parlament. Wenig später kündigten die USA ein Hilfspaket in Höhe von 58 Millionen Dollar (41,86 Mio. Euro) an. Zuvor hatte Washington "Beweise" für die Präsenz russischer Spezialeinheiten in der Ostukraine vorgelegt.