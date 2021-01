Einsatzkräfte suchten mit Wärmebildkamera nach Unfallopfer

Lenker dürfte nach Crash im Salzburger Pinzgau geflüchtet sein

Ein flüchtiger Unfalllenker hat in der Silvesternacht im Salzburger Pinzgau für einen Sucheinsatz gesorgt. Der noch unbekannte Mann oder die noch unbekannte Frau war zwischen 23.30 Uhr und 0.45 Uhr bei Weißbach bei Lofer von der B 311 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt und blieb in der Folge auf der Fahrbahn liegen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei waren aber keine Personen mehr beim Auto.

Auch bei einer großräumigen Suche mit Scheinwerfern und Wärmebildkamera konnte im Umkreis der Unfallstelle niemand entdeckt werden. Gegen 3.40 Uhr wurde aber der Beifahrer ausgeforscht. Der Mann war inzwischen von der Rettung mit ausgekugelter Schulter und einer Kopfverletzung von Saalfelden in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert worden. Wie er vom Unfallort in das mehr als zehn Kilometer entfernte Saalfelden gelangt war und wer das Fahrzeug gelenkt hatte, konnte er jedoch nicht sagen. Die Erhebungen der Polizei laufen.