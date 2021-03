"Einzigartige Lage": Machtkampf um UN-Botschafterposten Myanmars

Hintergrund ist die Entlassung des bisherigen Vertreters Kyaw Moe Tun wegen "Hochverrats"

Nach einer emotionalen Rede gegen den Putsch in Myanmar ist ein Machtkampf um die Position des UN-Botschafters für das Land ausgebrochen. Hintergrund ist die Entlassung des bisherigen Vertreters Kyaw Moe Tun wegen "Hochverrats" und die Einsetzung seines Stellvertreters durch die neue - international nicht anerkannte - Militärregierung.

Der UN-Sprecher Stéphane Dujarric ließ am Dienstag offen, welcher der beiden Diplomaten in New York als der rechtmäßige Vertreter Myanmars bei der Weltorganisation anerkannt wird: "Wir befinden uns in einer sehr einzigartigen Lage, die wir seit langem nicht mehr gesehen haben. Wir versuchen, alle rechtlichen Protokolle und andere Implikationen zu sortieren."

Dujarric berichtete von zwei Briefen, die UN-Generalsekretär António Guterres erreicht hätten. Kyaw Moe Tun betonte im ersten, weiterhin der rechtmäßige Botschafter seines Landes zu sein. In einem weiteren Schreiben betonte das Außenministerium Myanmars hingegen, dass Kyaw Moe Tun entlassen worden sei und sein Stellvertreter Tin Maung Naing die Amtsgeschäfte bis auf Weiteres führe. Beide Diplomaten sind laut Vereinten Nationen weiterhin berechtigt, das UN-Hauptquartier am New Yorker East River zu betreten. Wer von ihnen aber bei Sitzungen zum Beispiel der Vollversammlung anerkannt werde, sei Sache der Mitgliedsstaaten.

Botschafter Kyaw Moe Tun hatte sich am Freitag in einer Rede vor den Vereinten Nationen zur entmachteten gewählten Zivilregierung des Landes bekannt und die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, der Machtübernahme durch die Militärjunta ein Ende zu setzen. Zum Abschluss seiner etwa zehnminütigen Rede in New York formte er mit drei Fingern einen Gruß, der auch von den Demonstranten in Myanmar benutzt wird.

Am 1. Februar hatte das Militär in Myanmar gegen die faktische Regierungschefin Suu Kyi geputscht. Die 75-Jährige hatte die Parlamentswahl im November mit klarem Vorsprung gewonnen. Seit dem Umsturz hat es immer wieder Massenproteste in Myanmar gegeben. Das Militär hat zuletzt mit zunehmender Härte versucht, den Widerstand zu brechen.