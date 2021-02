Eisenerz- und Platin-Boom pusht Anglo American - 10-Jahres-Aktienhoch

Gewinneinbruch beim Bergbau-Konzern Anglo American Abschreibungen auf ein wichtiges Projekt in Brasilien haben den Gewinn des Bergbaukonzerns Anglo American vor dem Abgang von Firmenchefin Cynthia Carroll knapp halbiert. Das operative Ergebnis ging 2012 um 44 Prozent auf 6,2 Mrd. Dollar (4,65 Mrd. Euro) zurück, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zugleich aber hebt der Konzern die Dividende um 15 Prozent an. Das verhalf den Aktien zu Kursgewinnen.