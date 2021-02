Eisenpflock durchbohrte Pkw: Oberösterreicherin hatte "Schutzengel"

39-Jährige blieb unverletzt

Eine 39-Jährige aus dem Bezirk Freistadt in Oberösterreich hat - wie sie selbst sagt - am Montag bei einem Verkehrsunfall in ihrem Heimatbezirk einen "Schutzengel" gehabt. Als ein von einem Holztransporter verlorener Eisenpflock ihren Pkw durchbohrte, blieb sie unverletzt.

Der leere Holztransporter war auf der Böhmerwaldstraße (B38) in Richtung Niederösterreich unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Sandl in ein Schlagloch fuhr. Dabei löste sich ein Rungenstock vom Anhänger und fiel auf die Gegenfahrbahn. Ein Rungenstock ist ein senkrecht eingesteckter Eisenpflock, der zur seitlichen Befestigung der aufgeladenen Holzstöße dient.

Ein entgegenkommender Lkw-Lenker rollte über das Hindernis, das dann gegen den nachkommenden Pkw der 39-Jährigen prallte. Die Eisenschiene drang in den Motorraum ihres Wagens ein und trat bei der Beifahrertüre wieder aus. Sie blieb im Fahrzeug stecken. Die 39-Jährige wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Freistadt eingeliefert.