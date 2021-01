Eisenstadt sieht sich von Gemeindeaufsicht in Finanzpolitik bestätigt

Stadt habe in fünf Jahren 1,4 Millionen Euro an Schulden abgebaut

Die burgenländische Landeshauptstadt Eisenstadt sieht sich nach einer Gebarungsprüfung der Gemeindeaufsicht des Landes in ihrer Finanzpolitik bestätigt. Der Bericht stelle dem Finanzmanagement der Stadt ein gutes Zeugnis aus, betonte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung. In den vergangenen fünf Jahren habe Eisenstadt 1,4 Millionen Euro an Schulden abgebaut. Außerdem habe man eine positive freie Finanzspritze und ausreichend liquide Mittel gehabt.

Das bisherige Finanzmanagement helfe auch in der Coronakrise. "Wir haben uns einen wirtschaftlichen Polster aufbauen können, den wir jetzt in der Corona-Zeit dringend brauchen", sagte Finanzstadtrat Michael Freismuth (ÖVP). Von den sieben Empfehlungen, die die Gemeindeaufsicht ausgesprochen hat, sind laut Steiner fünf mittlerweile erfüllt, zwei sollen demnächst umgesetzt werden.