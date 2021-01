Gut eine Woche nach Verteidiger Thimo Nickl (19) hat ein zweiter österreichischer U20-WM-Teilnehmer in der schwedischen Eishockeyliga SHL debütiert. Der erst 16-jährige Kärntner Stürmer Marco Kasper kam am Donnerstag für Tabellenführer Rögel BK beim 5:3-Sieg in Stockholm gegen Djurgaarden 11:35 Minuten zum Einsatz.