Eishockey: "Battle of Alberta" in der NHL an Edmonton Oilers

Die Edmonton Oilers haben den elften Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL eingefahren. In der "Battle of Alberta" setzten sich die Oilers am Freitag (Ortszeit) mit 2:1 beim kanadischen Rivalen Calgary Flames durch. In der North Division kletterte Edmonton nach dem achten Erfolg in den vergangenen zehn Spielen auf den zweiten Platz.

Einen enttäuschenden Abend erlebten die Detroit Red Wings bei der deutlichen 2:7-Niederlage gegen die Florida Panthers. Die Red Wings verpassten dabei zum elften Mal in Serie einen Treffer in Überzahl und bleiben in der Central Division auf dem letzten Platz.

NHL-Ergebnisse vom Freitag: Carolina Hurricanes - Chicago Blackhawks 5:3, Calgary Flames - Edmonton Oilers 1:2, Detroit Red Wings - Florida Panthers 2:7, Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 0:2