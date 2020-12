Eishockey: Black Wings Linz trennten sich von Headcoach Beaulieu

Wegen schlechter Ergebnisse - Co-Trainer Szücs übernimmt vorerst

Die Black Wings 1992 trennen sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Headcoach Pierre Beaulieu. Bis ein neuer Trainer verpflichtet wird übernimmt sein Co-Trainer Mark Szücs das Amt. Grund sind die anhaltend schlechten Ergebnisse, die dafür gesorgt haben, dass sich die Linzer auf dem letzten Tabellenplatz der ICE Hockey League wiederfinden.

"Da die Ergebnisse nicht das widerspiegeln, was wir erreichen wollen, müssen wir den neuen Weg leider ohne ihn fortsetzen. Als Mensch ist Pierre über jeden Zweifel erhaben und ich wünsche ihm nur das Beste in seiner weiteren Trainerkarriere", erklärte General Manager Gregor Baumgartner in einer Aussendung am Dienstag.