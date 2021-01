Eishockey: Bratislava besiegte Innsbruck in ICE-Liga 3:2

Die Bratislava Capitals haben am Samstag den zweiten Sieg in der ICE-Eishockeyliga innerhalb von 24 Stunden gefeiert. Nach dem 5:1 beim VSV setzten sich die Slowaken in einem weiteren Nachzügler-Duell mit den Innsbrucker Haien daheim mit 3:2 durch. Bratislava verdrängte die Tiroler vom achten Platz der "bet-at-home"-Elferliga und liegt im Rennen um Bonuspunkte für die am 12. Februar startende Qualifikationsrunde drei Zähler vor den Haien.

Die Innsbrucker, die ihre jüngsten zwei Spiele gewonnen hatten, gingen durch Colton Saucerman (11.) in Führung. Doch bei den Capitals entwickelte sich Denis Hudec einmal mehr zum Matchwinner. Nach zwei Toren und einem Assist gegen den VSV gelang dem 27-jährigen Slowaken erneut ein Doppelpack.

Hudec glich im Powerplay zum 1:1 aus (27.) und erzielte 2:14 Minuten vor dem Ende auch den Siegestreffer. Kurz zuvor hatte Saucerman zum 2:2 ausgeglichen (55.). Bratislava hat nun fünf der jüngsten sieben Matches gewonnen.