Die drei bis Samstag geplanten NHL-Spiele der New Jersey Devils sind aus Angst vor einem massiven Covid-19-Ausbruch innerhalb des Eishockey-Clubs verschoben worden. Zudem wurde das Trainingsgelände bis auf weiteres geschlossen. Die NHL setzte sechs weitere Spieler der Devils auf die Corona-Liste, die mittlerweile bereits zehn Profis umfasst. Die nächste Partie von New Jersey ist erst am 9. Februar gegen die Pittsburgh Penguins angesetzt.