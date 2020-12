Die Black Wings aus Linz haben am Donnerstag Dan Ceman als neuen Cheftrainer präsentiert. Der 47-jährige Kanadier, der zu Monatsbeginn vom Ligakonkurrenten VSV entlassen worden war, erhielt beim Tabellenschlusslicht der ICE-Eishockeyliga einen Vertrag für die laufende und die nächste Saison. Ceman wird sein Debüt an der Bande der Black Wings am Samstag im Auswärtsspiel bei den Vienna Capitals geben.