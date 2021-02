Eishockey: Dornbirn gelang Revanche gegen Bratislava

Vorarlberger übernahmen wieder Führung in Qualifikationsrunde

Die Dornbirn Bulldogs haben am Donnerstag wieder die Führung in der Qualifikationsrunde der ICE-Eishockeyliga übernommen. Einen Tag nach der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gelang den Vorarlberger mit einem 2:1-Heimsieg nach Verlängerung die Revanche gegen die Bratislava Capitals.

Mit den zwei Punkten zum Auftakt der zweiten Hälfte der Quali-Runde, in der drei Viertelfinaltickets vergeben werden, liegt Dornbirn punktgleich vor den Slowaken. Anthony Luciani (37./PP) brachte Dornbirn in Führung, nach dem Ausgleich in der 55. Minute entschied Matt Mackenzie nach 35 Sekunden der Verlängerung die Partie.