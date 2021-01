Eishockey: Edmonton-Stürmer McDavid mit Triplepack gegen Vancouver

Connor McDavid mit drei Toren und Ryan Nugent-Hopkins mit einem Doppelpack haben die Edmonton Oilers am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) zu einem 5:2-Heimerfolg gegen die Vancouver Canucks geschossen. Ihr Sturmpartner Leon Draisaitl verbuchte vier Torvorlagen. Das erste Duell zum Saisonauftakt am Mittwoch hatten noch die Canucks 5:3 gewonnen.

Minnesota Wild, der Club des derzeit verletzten Marco Rossi, startete mit einem 4:3 nach Verlängerung bei den LA Kings erfolgreich in die Saison.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Donnerstag: Los Angeles Kings - Minnesota Wild (ohne Rossi/verletzt) 3:4 n.V., Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 3:1, Detroit Red Wings - Carolina Hurricanes 0:3, Arizona Coyotes - San Jose Sharks 3:4 n.P., New Jersey Devils - Boston Bruins 2:3 n.P., Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 5:2, Buffalo Sabres - Washington Capitals 4:6, Winnipeg Jets - Calgary Flames 4:3 n.V., New York Rangers - New York Islanders 0:4, Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 5:2