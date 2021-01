Ungarn gewannen in Bozen 1:0

Fehervar hat am Samstag das Duell um Platz eins in der ICE-Eishockeyliga für sich entschieden. Die Ungarn siegten in Bozen mit 1:0 und lösten den HCB Südtirol auf Platz eins ab. Ein Unterzahl-Tor von Istvan Bartalis (33.) brachte Fehervar den ersten Sieg in Bozen seit über zwei Jahren.