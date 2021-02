Eishockey: Flyers unterlagen Rangers nach Penaltyschießen

Raffl mit Assist für ersatzgeschwächte Flyers

In ihrem ersten Spiel seit 7. Februar haben die Philadelphia Flyers in der NHL am Donnerstag eine 2:3-Heimniederlage nach Penaltyschießen gegen die New York Rangers bezogen. Flyers-Stürmer Michael Raffl leistete in der ersten Minute einen Assist zum 1:0 von Nicolas Aube-Kubel. Zuletzt hatten vier Philadelphia-Spiele aufgrund mehrerer Coronavirus-Fälle abgesagt werden müssen. Auch gegen die Rangers fehlten noch einige Stammkräfte.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Donnerstag: Philadelphia Flyers (mit Raffl/1 Assist) - New York Rangers 2:3 n.P., Washington Capitals - Buffalo Sabres 3:1, St. Louis Blues - San Jose Sharks 3:2 n.V., Anaheim Ducks - Minnesota Wild 1:3, Pittsburgh Penguins - New York Islanders 4:1, Columbus Blue Jackets - Nashville Predators 3:0, Boston Bruins - New Jersey Devils 2:3, Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 7:3, Arizona Coyotes - Los Angeles Kings 2:3 n.P.