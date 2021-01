Die Graz99ers haben sich für die entscheidende Phase der ICE-Eishockeyliga mit einem ehemaligen NHL-Stürmer verstärkt. Die Steirer gaben am Sonntag die Verpflichtung von Michael Latta bekannt. Der 29-jährige Kanadier hat 117 Spiele für die Washington Capitals absolviert, zuletzt spielte er für Färjestad BK in der schwedischen SHL. Am Samstag hatten die Grazer den Ausfall von Dominik Grafenthin bekanntgegeben. Der Stürmer steht vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung.