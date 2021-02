Eishockey: ICE-Grunddurchgang brachte mehr Einsätze für ÖEHV-Spieler

Durchschnittlich ein Spieler pro Mannschaft und Match mehr auf dem Eis - Einsatzzeiten der ÖEHV-Torhüter gestiegen

Trotz der hohen Zahl an Legionären hat der am Sonntag zu Ende gegangene Grunddurchgang der ICE-Eishockeyliga österreichischen Spielern mehr Einsätze gebracht. Durchschnittlich stand ein heimischer Profi pro Mannschaft mehr auf dem Eis als in der Saison 2019/20, zeigt eine Liga-Statistik. Auch heimische Torhüter haben mehr Einsatzzeit bekommen.

Demnach wurden im bisherigen Saisonverlauf durchschnittlich 11,7 österreichische Spieler pro Spiel eingesetzt, in der vergangenen Saison lag dieser Wert bei 10,7. "Die Vereine sind sehr verantwortungsvoll mit der schwierigen Situation umgegangen und haben auch die Kaderplanung unter vielen verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen. Es ist wichtig festzuhalten, dass der Schnitt an Transferkartenspielern bei den acht österreichischen Teams in dieser Saison zurückgegangen ist und dementsprechend auch mehr heimische Akteure eingesetzt wurden", erklärte Liga-Geschäftsführer Christian Feichtinger.

Insgesamt 107 Legionäre waren bei den acht österreichischen Clubs zum Einsatz gekommen, da viele aber nur einige Wochen in Österreich aktiv waren, ging der Durchschnitt an eingesetzten Transferkartenspieler laut Liga-Statistik von 9,6 auf 8,4 zurück. "Neben Kooperationen mit Top-Adressen im internationalen Eishockey konnte durch die Verpflichtung von Leihspielern eine gewisse Flexibilität erhalten und - im Vergleich zu den Vorjahren - preiswertere Import-Verträge abgeschlossen werden", begründete Feichtinger die dreistellige Gesamtzahl.

Gleich blieb der Anteil von heimischen U24-Spielern (4,7 pro Spiel je Team), gesteigert hat sich aber die Einsatzzeit der österreichischen Torhüter. Sie standen 36,8 Prozent der Spielzeit auf dem Eis, was gegenüber der vergangenen Saison (28,5 Prozent) eine deutliche Steigerung brachte. "Wir werden in Zukunft bestimmt noch viel Freude haben mit dem, was während der Pandemie geboren wurde", betonte Geschäftsführer Feichtinger, der auch hervorhob dass die ICE "eine der wenige Ligen" ist, "die alle bisher geplanten Spiele erfolgreich durchführen konnte".