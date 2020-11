Eishockey: KAC-Coach Matikainen fehlt gegen Bratislava wegen Corona

Eishockey-Rekordmeister KAC muss am Dienstag ohne Cheftrainer Petri Matikainen und dessen Assistenten Juha Vuori zum Spiel der ICE Hockey League in Bratislava antreten. Nachdem bei Mitgliedern des Trainerstabs Montagfrüh Covid-19-Symptome vorgelegen waren, wurde das Training abgesagt und das Team begab sich in Mannschaftsquarantäne. Bei den Schnelltests am Montagabend habe es bei Matikainen und Vuori positive Ergebnisse gegeben, teilte der Klagenfurter Club mit.

Das Coaching in Bratislava werden demnach der aktuell verletzte Abwehrspieler David Fischer und Andrej Hocevar übernehmen. Die zwei Trainer wurden vom Team getrennt und befinden sich vorerst bis zum Vorliegen der Ergebnisse der PCR-Tests in Quarantäne.