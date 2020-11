Eishockey: KAC holte bisher höchsten Saisonsieg - 5:0 gegen Fehervar

Eishockey-Rekordmeister KAC hat am Donnerstag seinen bisher höchsten Saisonsieg in der ICE Hockey League eingefahren. Die Klagenfurter fertigten Fehervar zu Hause mit 5:0 (2:0,2:0,1:0) ab und schoben sich mit fünf Siegen aus neun Spielen vorerst auf den dritten Tabellenplatz.

ÖEHV-Teamstürmer Lukas Haudum traf in zweifacher Ausführung (16., 57./Powerplay). Die weiteren Tore erzielten Rok Ticar (6.), Daniel Obersteiner (23.) und Thomas Vallant (37.). Für den KAC geht es am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Innsbruck weiter.