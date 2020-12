Der ICE-Eishockeyclub KAC ist auf dem Spielermarkt erneut aktiv geworden. Verpflichtet wurde für die Defensive der 31-jährige Kanadier Paul Postma, der in seiner Karriere 205 NHL-Einsätze absolvierte. In den vergangenen beiden Saisonen war er in der KHL und der Schweizer NLA beim HC Lugano engagiert. General Manager Oliver Pilloni begründete die Verpflichtung damit, dass David Fischer noch Zeit benötigt, um wieder voll einsatzfähig zu werden.