Eishockey-Rekordmeister KAC hat am letzten Tag der Transferperiode in der ICE-Liga seinen Kader gleich um acht Spieler erweitert, um in Coronazeiten breit aufgestellt zu sein. Im nun 39 Mann starken Roster neu sind sechs Farmteam-Akteure, der langzeitverletzte Verteidiger David Fischer sowie auch Stürmer Alexander Cijan, der von Ligakonkurrent Vienna Capitals geholt wurde und nach elf Jahren zu seinem Stammverein zurückkehrt.