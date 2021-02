Eishockey: KAC und Vienna Caps verloren in Platzierungsrunde

Caps unterlagen Bozen nach Verlängerung - KAC gegen Fehervar 3:5

Die Vienna Capitals und der KAC haben am Dienstag in der zweiten Platzierungsrunde der ICE-Eishockeyliga Niederlagen kassiert. Die Wiener mussten sich Tabellenführer HCB Südtirol nach Verlängerung mit 3:4 geschlagen geben, der KAC unterlag Fehervar mit 3:5 und rutschte hinter die Ungarn auf Rang drei zurück.

In einem guten und intensiv geführten Spiel in Wien ging es mit einem 2:2 ins Schlussdrittel, in dem es im Finish richtig spannend wurde. Mike Halmo brachte die Südtiroler in Führung (53.) und hatte danach die Entscheidung am Schläger, sein Schuss aufs leere Tor krachte aber nur an die Stange (58.). Eine Minute später gelang den Caps durch das 22. Saisontor von Ty Loney der Ausgleich. In der Verlängerung konnten die Wiener ihr Powerplay nicht verwerten, Bozen schon. Dennis Robertson sorgte für den zweiten Sieg der Foxes im zweiten Zwischenrundenspiel.

Der KAC, der ohne Einser-Torhüter Sebastian Dahm (private Gründe) nach Ungarn gereist war, kassierte die zweite Niederlage in der Platzierungsrunde. Die Klagenfurter machten im Schlussdrittels durch Matt Fraser (43.) und Samuel Witting (50.) einen Zwei-Tore-Rückstand wett und hatten danach Chancen auf das Siegtor. Eine Strafe brachte den Ungarn aber ein Powerplay, das Csanad Erdely zur Entscheidung nutzte (59.).